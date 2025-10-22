X Factor 19 | Live Show alle Porte PierC il Favorito ma tante sorprese in arrivo
La diciannovesima edizione di X Factor sta per entrare nella fase decisiva: i Live Show. Dopo aver superato Bootcamp e Last Call, i concorrenti si preparano a salire sul palco per contendersi il titolo di nuovo fenomeno musicale italiano. Nel pubblico cresce l’attesa e la curiosità di scoprire chi riuscirà a emergere come talento dell’anno. PierC in Pole Position. Secondo gli esperti di Sisal, PierC, il giovane cantante piemontese, è al momento il concorrente con più chance di vittoria. Sin dall’inizio, la sua voce ha conquistato pubblico e giudici, convincendo Francesco Gabbani a concedergli l’ X Pass. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
