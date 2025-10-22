X Assemblea Nazionale SIEDAS | 3 giorni tra arte talk e spettacolo

La Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo (SIEDAS) celebra la decima Assemblea Nazionale con un ricco programma di tre giornate a Napoli, dal 24 al 26 ottobre 2025. L’evento si aprirà venerdì 24 ottobre alla Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” con i saluti istituzionali e numerosi interventi di rappresentanti del mondo culturale, accademico e istituzionale. Nella stessa giornata verranno consegnati i Premi alla Carriera a Alfredo Contieri, Tomaso Binga e Lina Sastri, seguiti da una cena di gala. Assemblea di Siedas: il programma completo. Sabato 25 ottobre, presso il Conservatorio “San Pietro a Majella”, si terrà la seconda sessione con incontri dedicati alla musica, al teatro e alle imprese creative. 🔗 Leggi su Funweek.it

