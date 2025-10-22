WWE | Mr Iguana e LA Parka a NXT per sfidare Leon Slater e Je’Von Evans a Halloween Havoc
L’episodio di NXT del 21 ottobre è stato davvero spettacolare. Leon Slater ha difeso con successo il titolo TNA X Division contro Stacks, con Je’Von Evans al suo angolo. Dopo il match, Evans ha preso il microfono e ha dichiarato che lui e Slater erano pronti a sfidare chiunque, che si trattasse di una squadra di WWE, NXT, TNA o di qualsiasi altra federazione. Improvvisamente, è risuonata la musica di Mr. Iguana, che è apparso insieme a LA Parka. Il pubblico è esploso in un boato di entusiasmo, e subito dopo Iguana ha preso la parola, sorprendendo tutti con un promo in inglese rivolto a Evans e Slater. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
