La WWE ha annunciato oggi che l’evento Money in the Bank 2026 si svolgerà comunque a New?Orleans, Louisiana, ma domenica 6 settembre. L’evento è stato spostato avanti di poco più di una settimana rispetto alla data inizialmente annunciata, ovvero sabato 29 agosto. Inoltre è stato rivelato che il PLE si terrà allo Smoothie?King?Center, sede della squadra di NBA dei New?Orleans?Pelicans. Non è stata fornita pubblicamente una ragione per lo spostamento, ma si tratta dell’ultima di una serie di modifiche riguardanti la WWE e New?Orleans. Infatti la WWE aveva annunciato che WrestleMania?42 si sarebbe tenuta nell’aprile 2026 in città, ma la compagnia ha poi spostato WrestleMania a Las?Vegas, Nevada, per il secondo anno consecutivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Money In The Bank 2026 a New Orleans, ma a Settembre