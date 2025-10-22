WWE | Modifiche ai piani dopo l’infortunio di Rollins cosa prevedeva il match contro CM Punk a Saturday Night’s Main Event

Dopo il successo di Seth Rollins a WWE Crown Jewel, si pensava che il prossimo grande evento per il titolo mondiale sarebbe stato il match contro CM Punk a Saturday Night’s Main Event. La situazione però è cambiata drasticamente a seguito del serio infortunio alla spalla che ha colpito Rollins, costringendo la federazione a rivedere i suoi piani per il campionato e per lo show. I piani originali prima dell’infortunio. Dopo la vittoria di Seth Rollins su Cody Rhodes a WWE Crown Jewel all’inizio di questo mese, era previsto che Rollins difendesse il titolo di World Heavyweight Champion contro CM Punk a Saturday Night’s Main Event il 1° novembre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

