WWE | Modifiche ai piani dopo l'infortunio di Rollins cosa prevedeva il match contro CM Punk a Saturday Night's Main Event

Dopo il successo di  Seth Rollins  a  WWE Crown Jewel, si pensava che il prossimo grande evento per il titolo mondiale sarebbe stato il match contro  CM Punk  a  Saturday Night’s Main Event. La situazione però è cambiata drasticamente a seguito del serio infortunio alla spalla che ha colpito  Rollins, costringendo la federazione a rivedere i suoi piani per il campionato e per lo show. I piani originali prima dell’infortunio. Dopo la vittoria di  Seth Rollins  su  Cody Rhodes  a  WWE Crown Jewel  all’inizio di questo mese, era previsto che Rollins difendesse il titolo di  World Heavyweight Champion  contro  CM Punk  a  Saturday Night’s Main Event  il 1° novembre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

