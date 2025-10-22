Jey Uso e Jimmy Uso sono stati etichettati come i “peggiori fratelli” nella storia del pro wrestling. La star della WWE, Xavier Woods si è scagliato contro gli Usos, prendendo di mira in particolare Jey per le sue azioni a Monday Night RAW: “Probabilmente i peggiori ‘fratelli’ nella storia del wrestling. Jey non ha alcuna lealtà. Ma voi continuate a sventolare le braccia in aria, perché è l’unico allenamento che fate durante la settimana. Questo non lo rende una brava persona” ha scritto Woods. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Austin Creed (@austincreedwins) Xavier Woods non smette di attaccare Jey Uso da quando quest’ultimo ha conquistato una title shot per il WWE World Heavyweight Championship, vincendo la Battle Royal a Monday Night RAW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jey Uso nel mirino di Xavier Woods dopo la vittoria a RAW