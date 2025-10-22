WWE | Jazmyn Nyx conferma di aver negoziato personalmente il suo contratto NXT prima dell’addio

La scena di  WWE NXT  ha recentemente visto la partenza di  Jazmyn Nyx, che ha scelto di interrompere il suo percorso nella compagnia in seguito a una trattativa contrattuale andata in stallo. La Nyx, impegnata sia in  TNA  che in  NXT  nei weekend, era decisa a ottenere un riconoscimento economico maggiore per il lavoro svolto, ma la proposta della WWE non è cambiata rispetto al suo precedente accordo. Una partenza inaspettata. Durante un’intervista all’ Ariel Helwani Show,  Jazmyn Nyx  ha raccontato la sua versione della vicenda: “Non mi aspettavo di lasciare la WWE. Pensavo che sarebbe stata la mia vita e che avrei dato tutto per vedere dove mi avrebbe portato questo viaggio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

