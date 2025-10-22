WWE | Halloween Havoc si tinge di oscurità The Hardys contro i DarkState senza regole
La notte a NXT si è tinta di oscurità quando i DarkState hanno preso il microfono per mandare un messaggio diretto e spietato ai The Hardys. Con toni duri e un’intensità glaciale, il duo ha dichiarato che “gli Hardy hanno ricevuto un pestaggio estremo”, aggiungendo che “nessuno si muove oltre di loro”. Secondo i DarkState, il più grande errore dei fratelli Hardy è stato quello di “ isolarli ”. Poi l’avvertimento: “Il tempo dei giochi è finito. Noi siamo il qui e ora. E sarà ancora più dolce quando ci riprenderemo i titoli di coppia.” L’oscurità si risveglia: I Broken Hardys riemergono per cancellare i DarkState. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
