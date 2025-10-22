WWE | Halloween Havoc si avvicina Tatum Paxley lancia la sfida le Fatal Influence rispondono

La puntata della scorsa notte di NXT si apre con un’esplosione di energia e adrenalina. L’arena è immersa nell’attesa, e l’ingresso trionfale di The Culling cattura subito l’attenzione dei fan. Tatum Paxley, Izzi Dame, Shawn Spears e Niko Vance fanno il loro ingresso mentre la loro musica risuona nell’arena. Izzi abbraccia subito Tatum, che prende il microfono visibilmente emozionata e grida: “Ce l’ho fatta!” Tatum continua: “Ho superato 19 donne e finalmente avrò la mia opportunità, uno contro uno, per l’NXT Women’s Championship!” Poi si ferma un momento e aggiunge con voce spezzata: “Sono passati quattro anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

