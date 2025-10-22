Halloween Havoc è alle porte e così questa notte nel finire di puntata di NXT c’è stata la classica firma dei contratti tra Ricky Saints e Trick Williams. Una firma arrivata dopo la sfida lanciata la scorsa settimana, in maniera inusuale, dal campione e dell’assalto backstage lanciato da Trick che ha provato con dei giochetti psicologici a trarre vantaggio. Un match molto importante quello di Halloween Havoc, da un lato per consacrare Ricky Saints come campione e volto di NXT, dall’altro per Trick per diventare il secondo 3 volte campione NXT della storia, dopo Samoa Joe, tornando ad indossare una cintura a poche settimane dalla sconfitta di Bound For Glory contro Santana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Firma dei contratti incandescente tra Ricky Saints e Trick Williams a pochi giorni da Halloween Havoc