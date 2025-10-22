WWE | Austin Theory nella Vision? I piani forse scartati per l’ex pupillo di Vince McMahon
Dopo un’estate lontano dai riflettori, Austin Theory sembrava destinato a tornare protagonista nella WWE questo autunno. Secondo recenti indiscrezioni, l’ex campione avrebbe dovuto unirsi alla Vision, ma l’infortunio di Seth Rollins ha messo in dubbio questi progetti. Il piano originale: Theory nella Vision prima di Survivor Series. Nelle scorse settimane erano circolate voci secondo cui Austin Theory sarebbe entrato a far parte della Vision, la stable che include Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed e Paul Heyman. Il debutto di Theory nel gruppo era previsto prima di Survivor Series: WarGames, ma i piani hanno subito una battuta d’arresto quando Rollins è stato estromesso dalla Vision e si è scoperto che sarà fuori per lungo tempo a causa di un infortunio alla spalla. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
