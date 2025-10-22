wta guangzhou 2025 la pioggia fa slittare a domani il match di elisabetta cocciaretto

La pioggia costringe gli organizzatori a cancellare completamente il programma odierno dei Guangzhou Open 2025 di tennis: vengono così rinviati i quattro match di singolare ed i tre di doppio previsti. Si giocherà domani, dunque, anche la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e la wild card cinese Wang Xiyu, che si sarebbe dovuta disputare quest’oggi. Il programma di domani del torneo di categoria WTA 250 in programma nella città cinese, dunque, prevede la disputa di tutti gli ottavi di finale e di ben cinque incontri di doppio, ovvero gli ultimi tre del primo turno ed i primi due dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

