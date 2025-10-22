WTA Finals 2025 Errani Paolini teste di serie n1! Definite le fasce per il sorteggio

Sono state definite le otto coppie qualificate alle WTA Finals 2025 in doppio: le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini arrivano all’ultimo torneo stagionale da numero 1 della Race e dunque saranno accreditate della prima testa di serie. Nella prima urna ci saranno anche la statunitense Taylor Townsend e la ceca Kate?ina Siniaková, che non potranno affrontare le campionesse olimpiche nella prima fase a gironi. Nella seconda urna saranno inserite la coppia composta dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe e quella formata dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova, mentre in terza fascia ci saranno le russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva e la taiwanese Su-Wei Hsieh con la lettone Je?ena Ostapenko. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Finals 2025, Errani/Paolini teste di serie n.1! Definite le fasce per il sorteggio

