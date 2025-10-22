WsjUsa a Kiev | ok missili lungo raggio

22.30 L'amministrazione Trump ha revocato una restrizione chiave sull'uso da parte dell'Ucraina di alcuni missili a lungo raggio forniti dagli alleati occidentali.Lo rivela il WSJ che ha ricordato come l'Ucraina abbia già utilizzato un missile da crociera Storm Shadow fornito dal Regno Unito per colpire un impianto russo a Bryansk. La mossa a sorpresa degli Usa arriva dopo che"l'autorità"per condurre questi attacchi "è stata trasferita"dal segretario alla Guerra Pete Hegseth al generale Alexus Grynkewich,comandante Nato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

Wsj: “Usa autorizzano Kiev a usare missili a lungo raggio”. Zelensky: “Congelare la linea del fronte e iniziare a parlare” - La Slovacchia ha comunicato agli altri Stati membri che ritira la propria riserva sul 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia. ilfattoquotidiano.it scrive

Ucraina, Wsj: Usa hanno revocato restrizioni a uso missili a lungo raggio - Questo consentirà a Kiev di intensificare gli attacchi contro obiettivi all'interno della Russia e aumentare la pressione sul Cremlino ... Come scrive msn.com

Cosa sono i missili Tomahawk chiesti da Kiev e che impatto avrebbero sulla guerra in Ucraina - L'Ucraina vuole i missili da crociera Tomahawk dagli Stati Uniti per rovesciare le sorti del conflitto con Mosca. Secondo ilgiornale.it