Wsj | Usa autorizzano Kiev all' uso di missili a lungo raggio Trump smentisce Nuove sanzioni Ue a Mosca | Droni russi su asilo
Raid russi nella notte a Kiev e in diverse città ucraine: 6 morti, tra cui due bambini. Zelensky in Norvegia e poi Svezia per un accordo sulle armi. Mosca smentisce gli Usa: «Il vertice Trump-Putin? Il lavoro di preparazione continua». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Gli Stati Uniti autorizzano l'Ucraina ad attaccare la Russia in profondità e valutano l'invio di missili Tomahawk. Decreto di Putin, nuova chiamata alle armi per 135 mila russi. Ue, il Consiglio al lavoro per aggirare il veto ungherese all'adesione di Kiev
