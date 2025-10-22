Wsj | Usa autorizzano Kiev all' uso di missili a lungo raggio Trump smentisce Nuove sanzioni Ue a Mosca | Droni russi su asilo 

Xml2.corriere.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raid russi nella notte a Kiev e in diverse città ucraine: 6 morti, tra cui due bambini. Zelensky in Norvegia e poi Svezia per un accordo sulle armi. Mosca smentisce gli Usa: «Il vertice Trump-Putin? Il lavoro di preparazione continua». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

wsj usa autorizzano kiev all uso di missili a lungo raggio trump smentisce nuove sanzioni ue a mosca droni russi su asilo160

© Xml2.corriere.it - Wsj: «Usa autorizzano Kiev all'uso di missili a lungo raggio». Trump smentisce. Nuove sanzioni Ue a Mosca | Droni russi su asilo 

Scopri altri approfondimenti

wsj usa autorizzano kiev'Usa autorizzano Kiev a usare alcuni missili lungo raggio' - Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Kiev ha utilizzato m ... Si legge su altoadige.it

wsj usa autorizzano kievGli Usa autorizzano Kiev a usare alcuni missili a lungo raggio. Presto nuovo aumento di sanzioni alla Russia - La decisione rientra nella campagna di pressione che l’amministrazione Trump vuole esercitare su Mosca ... Secondo gazzettadelsud.it

wsj usa autorizzano kievUcraina, Wsj: Usa hanno revocato restrizioni a uso missili a lungo raggio - (Adnkronos) – L’amministrazione Trump ha revocato una restrizione fondamentale all’uso da parte dell’Ucraina di alcuni missili a lungo raggio forniti dagli alleati occidentali, consentendo a Kiev di i ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Wsj Usa Autorizzano Kiev