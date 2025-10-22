Wsj | Usa autorizzano Kiev all' uso di missili a lungo raggio Nuovo pacchetto di sanzioni Ue a Mosca | Droni russi su asilo a Kharkiv
Raid russi nella notte a Kiev e in diverse città ucraine: 6 morti, tra cui due bambini. Zelensky in Norvegia e poi Svezia per un accordo sulle armi. Mosca smentisce gli Usa: «Il vertice Trump-Putin? Il lavoro di preparazione continua». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Gli Stati Uniti autorizzano l'Ucraina ad attaccare la Russia in profondità e valutano l'invio di missili Tomahawk. Decreto di Putin, nuova chiamata alle armi per 135 mila russi. Ue, il Consiglio al lavoro per aggirare il veto ungherese all'adesione di Kiev
Gli Stati Uniti autorizzano l'Ucraina ad attaccare la Russia in profondità e valutano l'invio di missili Tomahawk. Decreto di Putin, nuova chiamata alle armi per 135 mila russi. Ue, il Consiglio al lavoro per aggirare il veto ungherese all'adesione di Kiev. Tutti gli a - facebook.com Vai su Facebook
Wsj: "Usa autorizzano Kiev a usare missili a lungo raggio". Zelensky: "Congelare la linea del fronte e iniziare a parlare" - La Slovacchia ha comunicato agli altri Stati membri che ritira la propria riserva sul 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia.
Gli Usa autorizzano Kiev a usare alcuni missili a lungo raggio. Presto nuovo aumento di sanzioni alla Russia - La decisione rientra nella campagna di pressione che l'amministrazione Trump vuole esercitare su Mosca
Ucraina, Wsj: Usa hanno revocato restrizioni a uso missili a lungo raggio - Questo consentirà a Kiev di intensificare gli attacchi contro obiettivi all'interno della Russia e aumentare la pressione sul Cremlino