Wsj | Usa autorizzano Kiev all' uso di missili a lungo raggio Nuovo pacchetto di sanzioni Ue a Mosca | Droni russi su asilo a Kharkiv

Raid russi nella notte a Kiev e in diverse città ucraine: 6 morti, tra cui due bambini. Zelensky in Norvegia e poi Svezia per un accordo sulle armi. Mosca smentisce gli Usa: «Il vertice Trump-Putin? Il lavoro di preparazione continua». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

wsj usa autorizzano kievWsj: “Usa autorizzano Kiev a usare missili a lungo raggio”. Zelensky: “Congelare la linea del fronte e iniziare a parlare” - La Slovacchia ha comunicato agli altri Stati membri che ritira la propria riserva sul 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Si legge su ilfattoquotidiano.it

wsj usa autorizzano kievGli Usa autorizzano Kiev a usare alcuni missili a lungo raggio. Presto nuovo aumento di sanzioni alla Russia - La decisione rientra nella campagna di pressione che l’amministrazione Trump vuole esercitare su Mosca ... Lo riporta gazzettadelsud.it

wsj usa autorizzano kievUcraina, Wsj: Usa hanno revocato restrizioni a uso missili a lungo raggio - Questo consentirà a Kiev di intensificare gli attacchi contro obiettivi all'interno della Russia e aumentare la pressione sul Cremlino ... Scrive msn.com

