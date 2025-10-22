Wsj | Gli Usa autorizzano Kiev a usare alcuni missili a lungo raggio Ma Trump smentisce Presto nuovo aumento di sanzioni alla Russia
Gli Stati Uniti consentono all'Ucraina di usare alcuni missili a lungo raggio. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Kiev ha utilizzato martedì un missile da crociera Storm Shadow fornito dalla Grand Bretagna per colpire un impianto russo a Bryansk che produceva esplosivi e carburante. La decisione rientra nella campagna di pressione che l'amministrazione Trump.
Gli Stati Uniti autorizzano l'Ucraina ad attaccare la Russia in profondità e valutano l'invio di missili Tomahawk. Decreto di Putin, nuova chiamata alle armi per 135 mila russi. Ue, il Consiglio al lavoro per aggirare il veto ungherese all'adesione di Kiev
Gli Stati Uniti autorizzano l'Ucraina ad attaccare la Russia in profondità e valutano l'invio di missili Tomahawk. Decreto di Putin, nuova chiamata alle armi per 135 mila russi. Ue, il Consiglio al lavoro per aggirare il veto ungherese all'adesione di Kiev. Tutti gli a - facebook.com Vai su Facebook
Wsj: "Usa autorizzano Kiev a usare missili a lungo raggio". Ma Trump smentisce. Zelensky: "Congelare la linea del fronte" - La Slovacchia ha comunicato agli altri Stati membri che ritira la propria riserva sul 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia.
