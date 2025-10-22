Wsj | Gli Usa autorizzano Kiev a usare alcuni missili a lungo raggio Ma Trump smentisce Presto nuovo aumento di sanzioni alla Russia

Feedpress.me | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti consentono all’Ucraina di usare alcuni missili a lungo raggio. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Kiev ha utilizzato martedì un missile da crociera Storm Shadow fornito dalla Grand Bretagna per colpire un impianto russo a Bryansk che produceva esplosivi e carburante. La decisione rientra nella campagna di pressione che l’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Feedpress.me

wsj gli usa autorizzano kiev a usare alcuni missili a lungo raggio ma trump smentisce presto nuovo aumento di sanzioni alla russia

© Feedpress.me - Wsj: "Gli Usa autorizzano Kiev a usare alcuni missili a lungo raggio". Ma Trump smentisce. Presto nuovo aumento di sanzioni alla Russia

Scopri altri approfondimenti

wsj usa autorizzano kievWsj: “Usa autorizzano Kiev a usare missili a lungo raggio”. Ma Trump smentisce. Zelensky: “Congelare la linea del fronte” - La Slovacchia ha comunicato agli altri Stati membri che ritira la propria riserva sul 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Secondo ilfattoquotidiano.it

wsj usa autorizzano kiev'Usa autorizzano Kiev a usare alcuni missili lungo raggio' - Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Kiev ha utilizzato m ... Lo riporta msn.com

Wsj,Usa a Kiev: ok missili lungo raggio - L'amministrazione Trump ha revocato una restrizione chiave sull’uso da parte dell’Ucraina di alcuni missili a lungo raggio forniti dagli alleati occidentali. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Wsj Usa Autorizzano Kiev