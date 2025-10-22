WRC – Rally di Svezia senza sorprese

Piccoli cambiamenti per l’edizione 2026 della gara scandinava che mantiene invariato il suo format. A poco più di quattro mesi dal via, gli organizzatori del Rallye di Svezia 2026 hanno svelato il programma ufficiale della prossima edizione, che si disputerà dal 12 al 15 febbraio ancora una volta con base a Umeå, la città che . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

