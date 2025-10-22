World Cup nuoto ultima tappa a Toronto | Ceccon guida gli azzurri
Dal 24 al 26 ottobre la vasca corta canadese chiude il circuito: classifiche cortissime, Summer McIntosh al rientro e Thomas Ceccon a caccia dei record italiani La World Cup di nuoto in vasca corta si prepara all’ultimo atto. Dopo le tappe americane di Carmel e Westmont, sarà Toronto (24-26 ottobre) a ospitare la terza e conclusiva fermata del circuito 2025. In palio non solo punti pesanti per la classifica generale, ma anche un montepremi complessivo da 1.2 milioni di dollari, con bonus da 10.000 per i record mondiali e per le “crown”, le vittorie della stessa gara in tutte le tappe. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#nuoto Fuochi d’artificio a Westmont sede della seconda tappa della #WorldCup 2025! Tre giorni da #record, con ben quattro mondiali e diversi primati di coppa! Andiamo a vedere come è andata nel nostro #recap ? corsia4.it/nuoto/world-cup-2025-f - facebook.com Vai su Facebook
World Cup di Nuoto, Ceccon fa bis sul podio: due bronzi di talento negli Stati Uniti https://ilfaroonline.it/2025/10/13/world-cup-di-nuoto-ceccon-fa-bis-sul-podio-due-bronzi-di-talento-negli-stati-uniti/620602/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #n - X Vai su X
World Cup. Ultima tappa a Toronto. Azzurri confermati - Toronto, dal 24 al 26 ottobre, ospita la terza e conclusiva tappa della World Cup in vasca corta. Scrive federnuoto.it
Nuoto, A Toronto gli Italiani per l’ultima tappa di Coppa del Mondo e chi può conquistare la Tripla Corona - La terza tappa finale si svolgerà a Toronto, in Canada, da Giovedì 23 Ottobre a Sabato 25 ... Secondo oasport.it
World Cup di nuoto in vasca corta, Ceccon secondo nei 100 dorso a Westmont - ROMA – Livello altissimo nelle finali dell’ultima giornata della seconda tappa della World Cup di nuoto in vasca corta a Westmont nel cuore dell’Illinois (Stati Uniti). Si legge su dire.it