World Cup nuoto ultima tappa a Toronto | Ceccon guida gli azzurri

Dal 24 al 26 ottobre la vasca corta canadese chiude il circuito: classifiche cortissime, Summer McIntosh al rientro e Thomas Ceccon a caccia dei record italiani La World Cup di nuoto in vasca corta si prepara all'ultimo atto. Dopo le tappe americane di Carmel e Westmont, sarà Toronto (24-26 ottobre) a ospitare la terza e conclusiva fermata del circuito 2025. In palio non solo punti pesanti per la classifica generale, ma anche un montepremi complessivo da 1.2 milioni di dollari, con bonus da 10.000 per i record mondiali e per le "crown", le vittorie della stessa gara in tutte le tappe.