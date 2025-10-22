World Cup nuoto ultima tappa a Toronto | Ceccon guida gli azzurri

Sportface.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 al 26 ottobre la vasca corta canadese chiude il circuito: classifiche cortissime, Summer McIntosh al rientro e Thomas Ceccon a caccia dei record italiani La World Cup di nuoto in vasca corta si prepara all’ultimo atto. Dopo le tappe americane di Carmel e Westmont, sarà Toronto (24-26 ottobre) a ospitare la terza e conclusiva fermata del circuito 2025. In palio non solo punti pesanti per la classifica generale, ma anche un montepremi complessivo da 1.2 milioni di dollari, con bonus da 10.000 per i record mondiali e per le “crown”, le vittorie della stessa gara in tutte le tappe. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

World Cup. Ultima tappa a Toronto. Azzurri confermati - Toronto, dal 24 al 26 ottobre, ospita la terza e conclusiva tappa della World Cup in vasca corta. Scrive federnuoto.it

world cup nuoto ultimaNuoto, A Toronto gli Italiani per l’ultima tappa di Coppa del Mondo e chi può conquistare la Tripla Corona - La terza tappa finale si svolgerà a Toronto, in Canada, da Giovedì 23 Ottobre a Sabato 25 ... Secondo oasport.it

world cup nuoto ultimaWorld Cup di nuoto in vasca corta, Ceccon secondo nei 100 dorso a Westmont - ROMA – Livello altissimo nelle finali dell’ultima giornata della seconda tappa della World Cup di nuoto in vasca corta a Westmont nel cuore dell’Illinois (Stati Uniti). Si legge su dire.it

Cerca Video su questo argomento: World Cup Nuoto Ultima