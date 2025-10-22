Workshop di scrittura a Lecco Gli oggetti ci parlano

Leccotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un workshop di scrittura al sabato mattina incentrato sul tema degli oggetti “smarriti”: quante volte diamo per scontato un oggetto dimenticato da qualche parte fra casa e cantina, oppure ritrovato dopo chissà quanto tempo? Secondo Stefano Bolotta, promotore dei laboratori di creatività. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Workshop di scrittura creativa La memoria degli oggetti - La pagina di un foglio scolastico ritrovata dopo anni con sopra un tema sulla mamma, i disegni a matite colorate di un fungo, ... Riporta goethe.de

La memoria degli oggetti - La pagina di un foglio scolastico ritrovata dopo anni con sopra un tema sulla mamma, i disegni a matite colorate di un fungo, ... goethe.de scrive

Workshop di scrittura creativa con l’autore Francesco Trento - Continuano le attività organizzate dall’assessorato alla Cultura del Comune di Gallipoli: giovedì 3 ottobre, lo scrittore Francesco Trento terrà un workshop dedicato alla scrittura ... Segnala lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Workshop Scrittura Lecco Oggetti