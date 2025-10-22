Ferrara, 22 ottobre 2025 – Il lavoro che cambia, le competenze che servono, le sfide della sostenibilità, dell’inclusione, dell’ intelligenza artificiale. Sono questi i temi al centro della seconda edizione di “Work on Work”, la Fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro che si terrà a Ferrara il 19 e 20 novembre, all’interno del Quartiere Fieristico. Due giorni di incontri, workshop, presentazioni e tavole rotonde con oltre 100 partecipanti tra imprese, agenzie, pubbliche amministrazioni e università, e la previsione di migliaia di studenti universitari e degli ITS. A fare da cornice all’evento, organizzato con il sostegno del Comune di Ferrara, cinque aree tematiche che raccontano altrettante sfaccettature del nuovo mondo del lavoro: Digital Leap (intelligenza artificiale, cybersecurity, nuove professioni); Green Shift (transizione ecologica e sostenibilità); Inclusive Edge (diversità e ambienti inclusivi);Work Ethics (legalità, diritti, previdenza); Talent on the move (upskilling, reskilling, gestione dei talenti). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Work on work, il presente e il futuro del mondo del lavoro a Ferrara