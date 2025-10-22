Wordatro! è Balatro che incontra Scarabeo

Un progetto come Wordatro! non dovrebbe destare sospetti: dopo l’uscita e relativo successo di Balatro, era inevitabile vedere quel tipo di formula e grammatica di gioco applicata altrove, giacché proprio Balatro ha dimostrato in modo efficiente, come alcune regole base di giochi famosi – quali il Poker – si possono modellare attorno strutture roguelike e relativi modificatori. Di cloni ne sono usciti a dozzine, alcuni interessanti, altri meno, ma Wordatro! rientra sicuramente nella prima categoria. Wordatro! tra tasselli e parole. La miglior definizione per questo titolo è quella posta all’inizio: Balatro che incontra Scarabeo, il gioco in scatola, quello con il sacchetto e i tasselli con le lettere, quello dove sicuramente all’ultimo Natale in famiglia, giocandoci, abbiamo litigato con un vecchio zio perché abbiamo abbinato e creato con le nostra poche lettere in mano una sigla conosciuta solo a noi e ci siamo beccati insulti e minacce di abbandono del gioco. 🔗 Leggi su Screenworld.it

