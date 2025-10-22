Wind River 2 | aggiornamenti sulla trama del sequel di Taylor Sheridan a lungo rimandato

Dopo numerosi ritardi, Wind River: The Next Chapter riceve un aggiornamento dalla star Scott Eastwood. Si tratta del seguito del film western del 2017 di Taylor Sheridan, Wind River, il cui cast era guidato da Jeremy Renner, Elizabeth Olsen e Graham Greene. Gil Birmingham riprende il ruolo di Martin Hanson dal primo film, e questa volta è affiancato da Eastwood, Martin Sensmeir, Jason Clarke, Chaske Spencer e Alan Ruck. La storia ruota attorno al tracciatore Chip Hanson (Sensmeir) che indaga su una serie di omicidi nella riserva in cui vive. 🔗 Leggi su Cinefilos.it