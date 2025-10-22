Wiggins schiaccia in testa a tutti | Nba highlights dell' opening night
Gli highlights dell'opening night della Nba 2025-2026: i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder superano 125-124 dopo due overtime gli Houston Rockets (spettacolari due poster di Aaron Wiggins); i Golden State Warriors battono 119-109 i Los Angeles Lakers (privi di LeBron James, ma con un Luka Doncic da 43 punti). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
