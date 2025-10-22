WhatsApp Google Tim Vodafone ed EA Sports down | problemi di connessione

Tempo di lettura: < 1 minuto Fastweb down oggi 22 ottobre 2025 con una situazione di malfunzionamento che è iniziata poco dopo le ore 10 di mattina e perdura ancora oggi al momento della stesura di questo articolo. La connessione risulta problematica per migliaia di italiani che hanno subito subissato di segnalazioni il portale di riferimento Downdetector. Come corollario, anche molti altri servizi sono indicati in down, ma non è chiaro se siano connessi ai problemi di Fastweb. Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda di telecomunicazioni, il tag #fastwebdown è in rapida crescita su X. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

