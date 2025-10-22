WhatsApp Google Tim Vodafone ed EA Sports down | problemi di connessione

Anteprima24.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Fastweb down oggi 22 ottobre 2025  con una situazione di malfunzionamento che è iniziata poco dopo le ore 10 di mattina e perdura ancora oggi al momento della stesura di questo articolo. La connessione risulta problematica per migliaia di italiani che hanno subito subissato di segnalazioni il portale di riferimento  Downdetector. Come corollario, anche molti altri servizi sono indicati in down, ma non è chiaro se siano connessi ai problemi di Fastweb. Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda di telecomunicazioni, il tag #fastwebdown è in rapida crescita su X. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

whatsapp google tim vodafone ed ea sports down problemi di connessione

© Anteprima24.it - WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports down: problemi di connessione

Scopri altri approfondimenti

WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports down, problemi oggi 22 ottobre 2025 - (Adnkronos) – WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports down oggi 22 ottobre 2025, con problemi indicati dagli utenti non solo, quindi, per la più popolare app di messaggistica. msn.com scrive

WHATSAPP E INSTAGRAM DOWN/ Internet si spegne anche per Wind, Vodafone e Tim - 30 di giovedì, problemi con gli operatori: Vodafone segnala disservizi a Milano e Salerno. Lo riporta ilsussidiario.net

Tim, Vivendi va dal giudice per Netco. Via libera a Swisscom-Vodafone - La battaglia di Vivendi contro la vendita della rete Tim al fondo Kkr è approdata ieri in tribunale a Milano. Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Google Tim Vodafone