WhatsApp Google Tim Vodafone ed EA Sports down | problemi di connessione
Tempo di lettura: < 1 minuto Fastweb down oggi 22 ottobre 2025 con una situazione di malfunzionamento che è iniziata poco dopo le ore 10 di mattina e perdura ancora oggi al momento della stesura di questo articolo. La connessione risulta problematica per migliaia di italiani che hanno subito subissato di segnalazioni il portale di riferimento Downdetector. Come corollario, anche molti altri servizi sono indicati in down, ma non è chiaro se siano connessi ai problemi di Fastweb. Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda di telecomunicazioni, il tag #fastwebdown è in rapida crescita su X. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
PartecipiAmo Taranto sta per cominciare! potete commentare qui con noi la puntata Anèt vi aspetta Per seguirci in: Radio: 96.500 Mhz streaming https://www.radiocittadella.it Dispositivi Alexa e Google I vostri messaggi WhatsApp 3396806868? - facebook.com Vai su Facebook
WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports down, problemi oggi 22 ottobre 2025 - (Adnkronos) – WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports down oggi 22 ottobre 2025, con problemi indicati dagli utenti non solo, quindi, per la più popolare app di messaggistica. msn.com scrive
WHATSAPP E INSTAGRAM DOWN/ Internet si spegne anche per Wind, Vodafone e Tim - 30 di giovedì, problemi con gli operatori: Vodafone segnala disservizi a Milano e Salerno. Lo riporta ilsussidiario.net
Tim, Vivendi va dal giudice per Netco. Via libera a Swisscom-Vodafone - La battaglia di Vivendi contro la vendita della rete Tim al fondo Kkr è approdata ieri in tribunale a Milano. Si legge su quotidiano.net