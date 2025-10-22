Werthein lascia il governo a quattro giorni dal voto | scossone per Milei alla vigilia delle legislative

A soli quattro giorni dalle elezioni legislative, l’Argentina è scossa dalle dimissioni del ministro degli Esteri Gerardo Werthein, che ha lasciato l’incarico presentando la sua rinuncia al presidente Javier Milei. Una decisione improvvisa, confermata in via ufficiosa da fonti di governo e riportata dai principali media locali, che segna un nuovo punto di tensione all’interno dell’esecutivo liberale. Secondo fonti argentine, il nome di Werthein era già al centro di indiscrezioni su un imminente rimpasto di governo, previsto dopo il voto di domenica e annunciato dallo stesso Milei. Tuttavia, la scelta di dimettersi ora – alla vigilia di una consultazione cruciale per l’equilibrio politico del Paese – appare come un segnale di rottura politica anticipata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

