Weekend da brividi con caccia al tesoro al Museo archeologico Aldini
A partire da giovedì 30 ottobre e fino a domenica 2 novembre il Museo Archeologico Aldini di Forlimpopoli ospita una caccia al tesoro ‘da brividi’. I partecipanti potranno formare delle squadre coinvolgendo la propria famiglia e prepararsi a una caccia agli indizi ricca di enigmi e prove da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Allerta Meteo, il freddo inizia a fare sul serio: weekend sottozero in pianura Padana, prossima settimana da brividi in tutt'Italia!
Halloween Weekend al Fuoribolla Da Venerdì 31 ottobre a Domenica 2 Novembre preparati ad un weekend da brividi Per tutte e tre le serate torna la nostra Pizza Strega Bianca e le sue pozioni*, da gustare con le nostre IPA… un abbinamento magico
Caccia al tesoro, cucina e storia. Una 'Città magica' in favore di Ado