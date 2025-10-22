Weekend da brividi con caccia al tesoro al Museo archeologico Aldini

A partire da giovedì 30 ottobre e fino a domenica 2 novembre il Museo Archeologico Aldini di Forlimpopoli ospita una caccia al tesoro ‘da brividi’. I partecipanti potranno formare delle squadre coinvolgendo la propria famiglia e prepararsi a una caccia agli indizi ricca di enigmi e prove da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it