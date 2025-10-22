WeCare Festival Festival | i giovani protagonisti di due giornate di creatività e incontri a Villa Trabia
Associazioni, cittadini, artisti e volontari si ritroveranno il 24 e 25 ottobrea Villa Trabia a Palermo per due giornate del “WeCare Festival”. Il Festival della “cura” e del volontariato sarà aperto alla presenza di 300 studenti, nell’anno di Palermo Capitale Italiana del Volontariato. Fitto il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
