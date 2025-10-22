Warriors–Lakers 119–109 | Butler ne mette 31 Curry chiude dal logo Ottimo impatto di Kuminga e Hield

Opening Night vincente per i Golden State Warriors, che superano i Los Angeles Lakers 119109. La scena è di Jimmy Butler: 31 punti con perfetto 1616 dalla lunetta, 5 rimbalzi e 4 assist, costante punto di riferimento nei possessi pesanti. Stephen Curry ne aggiunge 23 e sigilla la gara con la tripla dal logo nel finale. Ai Lakers non basta uno sforzo offensivo di alto livello delle stelle: quando conta, Golden State controlla ritmo e dettagli. Le rotazioni di Kerr. I Warriors ruotano 11 giocatori, segnale di panchina profonda già a ottobre. Jonathan Kuminga e Buddy Hield offrono punteggio e spaziature (entrambi in doppia cifra, con momenti chiave da tre), mentre il rookie Will Richard porta energia immediata con una rubata e letture pulite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

