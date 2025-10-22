Warner Bros Discovery apre alla cessione | Interessi da più parti
Warner Bros. Discovery è in vendita. La conferma, dopo le prime indiscrezioni di un interessamento di Paramount Skydance, è arrivata dallo stesso Ceo e presidente David Zaslav, che ha paventato una possibile cessione totale o parziale dell’azienda che possiede network come Cnn e Hbo oltre che la proprietà degli studi cinematografici con film come Harry Potter e Superman. «Non ci stupisce che il significativo valore del nostro portafoglio stia ricevendo riconoscimenti sempre maggiori da altri sul mercato», ha spiegato il numero uno dell’azienda. Confermando di aver ricevuto « interessi da più parti », Zaslav ha parlato di una «revisione completa delle alternative strategiche per identificare il percorso migliore per valorizzare al meglio i nostri asset». 🔗 Leggi su Lettera43.it
