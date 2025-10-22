W la libertà di certa stampa
Nel rinnovare la nostra vicinanza al collega Sigfrido Ranucci per le minacce ricevute nel grave episodio della bomba che ha messo a rischio lui e la sua famiglia prendiamo atto che Elly Schlein, Giuseppe Conte insieme a Fratoianni&Bonelli hanno esaurito le parole in quella piazza. Noi intanto pubblichiamo in prima pagina le fotografie che ritraggono Mohammad Hannoun, l'uomo più vicino ad Hamas in Italia, lo stesso che davanti al Campidoglio ha lanciato contro Il Tempo accuse e minacce, insieme a imam estremisti che ci hanno bollati come infedeli, islamofobi e nemici di Maometto, al solo fine di farci tacere e di non svelare i veri legami fra Hamas e la politica italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Non conosciamo il segreto della felicità… Ma una cosa è certa: a un surf camp non siamo mai stati tristi. Forse è l’oceano, forse sono le persone che diventano famiglia, o forse è quel mix di avventura, libertà e surf trip che ti fa sorridere anche quando b - facebook.com Vai su Facebook
I fatti di Rieti mettono ancora in evidenza come una certa ideologia politica, che ha monopolizzato da anni la quasi totalità del tifo sportivo in Italia, sia completamente antitetica ai valori che ogni sport promuove: lealtà e rispetto delle regole e degli avversari. @ - X Vai su X