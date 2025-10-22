W la libertà di certa stampa

Nel rinnovare la nostra vicinanza al collega Sigfrido Ranucci per le minacce ricevute nel grave episodio della bomba che ha messo a rischio lui e la sua famiglia prendiamo atto che Elly Schlein, Giuseppe Conte insieme a Fratoianni&Bonelli hanno esaurito le parole in quella piazza. Noi intanto pubblichiamo in prima pagina le fotografie che ritraggono Mohammad Hannoun, l'uomo più vicino ad Hamas in Italia, lo stesso che davanti al Campidoglio ha lanciato contro Il Tempo accuse e minacce, insieme a imam estremisti che ci hanno bollati come infedeli, islamofobi e nemici di Maometto, al solo fine di farci tacere e di non svelare i veri legami fra Hamas e la politica italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

