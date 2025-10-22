Vuole fare una strage Terrore in aeroporto il fratello chiama la polizia | scatta il piano di emergenza

Un dramma sfiorato all’aeroporto, dove un uomo armato e potenzialmente pericoloso è stato arrestato grazie alla tempestiva segnalazione della sua stessa famiglia. Bloccato dagli agenti poco dopo il suo arrivo nello scalo internazionale della città. L’uomo, secondo quanto riferito dalle autorità, era in possesso di un fucile d’assalto AR-15, trovato nel suo pick-up Chevrolet parcheggiato nei pressi dell’aeroporto. Le immagini diffuse dalle bodycam degli agenti mostrano il momento in cui viene spinto a terra e ammanettato, senza che nessuno dei presenti rimanesse ferito. La vicenda è emersa dopo che un familiare di Billy Joe Cagle aveva contattato la polizia di Cartersville, allarmato da una diretta social in cui l’uomo annunciava di essere in viaggio verso l’aeroporto “per sparare”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it