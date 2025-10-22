Vucinic rivela questo su Adzic | Ho parlato con Tudor di lui Credo debba andare a giocare da qualche parte altrimenti non maturerà mai!

Vucinic, ex attaccante della Juventus, ha fatto questa rivelazione su Adzic, da lui allenato con la Nazionale montenegrina. A La Gazzetta dello Sport, Mirko Vucinic – neo ct del Montenegro – si è soffermato così sul momento della Juventus e sul classe 2006 bianconero Adzic, da lui allenato in Nazionale. Le sue dichiarazioni. JUVE – « Io vedo un discreto equilibrio tattico, al di là della sconfitta di Como che è stata pesante. Tudor sta facendo il suo, nel gruppo c’è qualità». ADZIC – « Ho parlato con Tudor un paio di volte, soprattutto di Adzic che è montenegrino. Consigli? A Tudor niente, non mi permetto, ma credo che Adzic debba andare a giocare da qualche parte se non trova spazio altrimenti non maturerà mai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vucinic rivela questo su Adzic: «Ho parlato con Tudor di lui. Credo debba andare a giocare da qualche parte, altrimenti non maturerà mai!»

