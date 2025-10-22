VPA Italia 2025 | pareggi di lusso e goleade nella prima giornata della nuova era FC 26
La VPA Italia riparte con la prima stagione di FC 26: pareggi di lusso, goleade e prime sorprese tra Serie A e Serie B. Ecco tutti i risultati e i protagonisti. Il Campionato VPA Italia 2025 parte subito forte, regalando emozioni e risultati pesanti già alla prima giornata della nuova stagione targata EA Sports FC 26. Due anni di attesa non hanno spento l’entusiasmo della community Pro Club, anzi: il debutto conferma che il livello tecnico e la competitività sono più alti che mai. Serie A: equilibrio ai vertici, spettacolo e gol. In Serie A si parte con due big match di alto profilo, entrambi terminati in parità: Olympic Salerno – Fasano 0-0, gara tattica e combattuta fino all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Esports247.it
Leggi anche questi approfondimenti
Reduce dal passaggio ai quarti di Coppa Italia e dal pareggio in trasferta contro il Bocale, la DB Rossoblù Luzzi si prepara alla sfida di domenica in casa contro il Praiatortora, capolista in Eccellenza - facebook.com Vai su Facebook
#GenoaEmpoli Federico Dionisi l’arbitro di Genoa-Empoli. In Coppa Italia vanta finora 13 presenze con 8 successi interni, 4 esterni ed 1 pareggio. Con il Genoa 2 vittorie su 2 precedenti, undici i precedenti per gli azzurri, con tre vittorie, tre pareggi e cinque sc - X Vai su X