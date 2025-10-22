Voto di scambio la Prefettura sospende sindaco vice e consigliere indagati

Il terremoto scaturito dall'inchiesta della Procura, che ha portato all'arresto di esponenti di spicco dell'amministrazione comunale di Santa Maria a Vico, provoca mutamenti anche per quel che riguarda la gestione del Comune.La Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, con provvedimento adottato in data. 🔗 Leggi su Casertanews.it

