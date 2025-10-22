L'eccessivo tempo sugli schermi nella prima infanzia ha un impatto negativo sul rendimento scolastico. Una vasta ricerca canadese pubblicata su JAMA Network Open ha analizzato oltre 3.000 bambini. Lo studio conferma una correlazione significativa tra l'esposizione prolungata ai display e voti più bassi in lettura e matematica negli anni successivi della scuola elementare.I dettagli della ricerca canadeseIl recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica JAMA Network Open fornisce un quadro analitico e dettagliato sulla relazione esistente tra l'esposizione ai media digitali durante gli anni formativi e i successivi risultati accademici. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Voti più bassi per i bambini che stanno di più davanti gli schermi