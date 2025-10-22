Voti per appalti candidata di Forza Italia in Campania ai domiciliari Il partito | Veronica Biondo è fuori dalle liste

Appalti e favori al clan in cambio di voti: è l’accusa che ha portato agli arresti domiciliari Veronica Biondo, vice sindaco di Santa Maria a Vico, paese nel casertano, ma soprattutto candidata, fino a questa mattina, per Forza Italia alle elezioni regionali in Campania. «Ovviamente non sarà nelle liste», ha tagliato corto il coordinatore del partito Fulvio Martusciello. Biondo è accusata dalla. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Voti per appalti, candidata di Forza Italia in Campania ai domiciliari. Il partito: "Veronica Biondo è fuori dalle liste"

