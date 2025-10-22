Voti e camorra a Santa Maria a Vico carabiniere sannita indagato per le soffiate

Tempo di lettura: 2 minuti C’è anche un carabiniere sannita, nell’indagine che ipotizza un patto tra politica e camorra a Santa Maria a Vico. La Dda di Napoli indaga il militare per due presunti episodi di rivelazione di segreto di ufficio in concorso, dei quali uno aggravato dall’agevolazione al gruppo criminale Massaro, e per un altro di favoreggiamento aggravato. Il 61enne carabiniere era in servizio presso la locale stazione del comune casertano. Per lui, incensurato, i pm non hanno tuttavia richiesto misure cautelari. Secondo le indagini della Guardia di finanza di Caserta (Compagnia di Marcianise), avrebbe rivelato al sindaco Andrea Pirozzi (finito ai domiciliari) notizie coperte da segreto d’ufficio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Voti e camorra a Santa Maria a Vico, carabiniere sannita indagato per le soffiate

Altri contenuti sullo stesso argomento

Patto politica-#camorra e voti in cambio di appalti, sei arresti a Santa Maria a Vico: ai domiciliari sindaco e sua vice.Anche i nomi di Andrea Pirozzi e di Veronica Biondo, candidata con FI alle regionali,nell'inchiesta della Dda di Napoli e della finanza. - X Vai su X

Camorra e politica: sei arresti a Santa Maria a Vico. In manette esponenti del clan Massaro e amministratori comunali. L' ordinanza emessa della DDA di Napoli è stata eseguita dai Finanzieri della Compagnia di Marcianise. Le indagini hanno rivelato che il gr - facebook.com Vai su Facebook

Politica e camorra, scambio di favori per i voti: sei arresti a Santa Maria a Vico, 4 sono politici - Le indagini della GdF di Marcianise con il coordinamento della DDA di Napoli rivelano un patto elettorale per le comunali del 2020 ... Si legge su ilcrivello.it

Dal forno crematorio alla gestione della fiera: appalti nel mirino del clan in cambio dei voti ai politici - Preferenze anche all'opposizione e spunta l'assunzione di un fiancheggiatore nella ditta che lavora per il Comune ... Secondo casertanews.it

Voti in cambio di favori alla camorra, tra gli indagati c’è anche una candidata alle Regionali - C'è anche il nome di Veronica Biondo nell'indagine che ha ipotizzato l'inquinamento delle elezioni comunali a Santa Maria a Vico. Scrive internapoli.it