Von der Leyen | Ue produca in Clean Tech

15.50 Nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo sulla preparazione del vertice Ue di domani, la presidente della Commissione Ue von der Leyen ha sottolineato che sono troppe le tasse nelle bollette elettriche e ha presentato nuove azioni concrete per ridurle. Poi, ha insistito sulla "transizione pulita": serve "sfruttare il boom delle tecnologie o altri lo faranno. La Cina sta già investendo massicciamemte in veicoli elettrici, batterie" e altro. "Buona notizia per il clima,ma dobbiamo sostenere i prodotti green Made in Ue". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it