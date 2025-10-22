Von Der Leyen | E’ alle porte una crisi nell’approvvigionamento di materie prime essenziali

“Una crisi nellapprovvigionamento di materie prime essenziali non è più a rischio remoto. E’ alle porte “. E’ l’allarme lanciato da Ursula von Der Leyen nel discorso tenuto alla plenaria dell’Europarlamento in vista del Consiglio Ue di domani. Un caveat rivolto agli Stati Uniti: Bruxelles, ha detto la presidente della Commissione, “deve avere il controllo delle tecnologie pulite strategiche e della produzione”. L’Unione, ha spiegato von der Leyen – ha “già adottato misure importanti, ma ora dobbiamo accelerare con decisione e urgenza. Abbiamo bisogno di un approvvigionamento più rapido e affidabile, sia qui in Europa che con partner fidati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

