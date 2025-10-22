Volontariato d’Impresa | alleanze per la comunità
Venerdì 24 ottobre con inizio alle ore 16.00 presso la Sala Convegni del Comune di Arezzo (Piazza San Domenico, 4), la Fondazione Arezzo Comunità in collaborazione con Fondazione Sodalitas e con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo–Siena promuove l’incontro “Volontariato d’Impresa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#ungiornoperglialtri Fantastica giornata ieri con i ragazzi di Credem Banca per il progetto di volontariato d'impresa. Mattinata in #agym alla scoperta di GAST e pomeriggio con i ragazzi di #GastBasket Grazie per l'energia e l'entusiasmo a tutti i partecipanti! - facebook.com Vai su Facebook
Continua la collaborazione tra #Touring e Gruppo @credem, con una nuova iniziativa di #volontariato d'impresa: per tutto il mese di ottobre, i dipendenti @credem affiancheranno i #Volontari Touring in vari luoghi #ApertiPErVoi - X Vai su X