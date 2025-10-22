Arezzo, 22 ottobre 2025 – Venerdì 24 ottobre con inizio alle ore 16.00 presso la Sala Convegni del Comune di Arezzo (Piazza San Domenico, 4), la Fondazione Arezzo Comunità in collaborazione con Fondazione Sodalitas e con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo–Siena promuove l’incontro “Volontariato d’Impresa: alleanze per la comunità”. L’iniziativa mira a valorizzare il volontariato d’impresa come forma innovativa di collaborazione tra mondo economico e Terzo Settore, capace di generare valore condiviso per aziende, dipendenti e comunità locali. Interverranno Lucia Tanti, Presidente di Fondazione Arezzo Comunità, Patrizia Giorgio, Program Manager di Fondazione Sodalitas, insieme ad alcuni rappresentanti di imprese e organizzazioni del territorio che racconteranno le loro esperienze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Volontariato d’Impresa: alleanze per la comunità”, l’incontro