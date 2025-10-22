Volontari ad arte il corso gratuito per over 65 che coniuga cultura cittadinanza attiva e impegno sociale

JESI - Prende ufficialmente il via a Jesi “Volontari ad arte”, il nuovo corso gratuito promosso da CNA Pensionati Ancona e rivolto alla popolazione over 65. Il percorso si inserisce all’interno di un progetto più ampio dedicato all’invecchiamento attivo, già avviato con successo attraverso eventi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

