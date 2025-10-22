Volley per la Querzoli subito un esame di maturità in casa | arriva la quotata Cavallino 4 Torri Volley Ferrara

Forlitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la convincente e netta vittoria ottenuta in trasferta nella prima giornata di campionato, la Querzoli Volley Forlì si prepara ad affrontare un banco di prova di altissimo livello. Sabato, con fischio d'inizio alle ore 16.30, il Pala Romiti ospiterà il match contro la Cavallino 4 Torri Volley. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

