Volkswagen possibile stop della produzione per carenza di chip
Secondo la Bild l'azienda potrebbe fermare le catene di montaggio a causa della mancanza di semiconduttori: lettera ai dipendenti. Da Wolfsburg nessun commento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La guerra dei chip con la Cina ferma Volkswagen, stop alla produzione della Golf a Wolfsburg - La carenza di semiconduttori costringe Volkswagen a sospendere la produzione della Golf a Wolfsburg.
Volkswagen potrebbe fermare la produzione già mercoledì prossimo - Mercoledì prossimo la Volkswagen dovrebbe fermare la sua fabbrica di Wolfsburg per la produzione della Golf; secondo la Bild, tuttavia, lo stop potrebbe essere posticipato di qualche giorno qualora do ...