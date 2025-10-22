Volkswagen fermerà la produzione di Golf | pesa la guerra dei semiconduttori con la Cina
La Volkswagen si avvia a fermare la sua fabbrica di Wolfsburg per la produzione della Golf mercoledì prossimo. Al massimo, secondo la Bild, lo stop potrebbe essere posticipato di qualche giorno qualora dovessero rivelarsi sufficienti le scorte di semiconduttori. Successivamente dovrebbe essere valutato anche lo stop per la produzione della Tiguan. Sempre il quotidiano tedesco riferisce che mercoledì dovrebbe iniziare la riduzione dell’attività anche nella fabbrica di Zwickau. Inizialmente saranno interessati gli stabilimenti del marchio principale Volkswagen, successivamente anche la produzione di veicoli Audi, SeatCupra e altri marchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
