Vogliono governare ma non sopportano un like negativo | che carattere questi politici

Avellinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È quasi comico vedere, a ridosso delle elezioni regionali, tanti politici irpini scoprire di essere “maltrattati” sui social. Come se il dissenso fosse un crimine e non, semplicemente, il sale della democrazia. Minacciano querele per ogni commento negativo, dimenticando che un vero statista. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Vogliono Governare Sopportano Like