Voci dai conflitti Falcomatà | Sul Medioriente non può esistere una pace calata dall’alto

Il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto nel corso della “quattro giorni” di alta formazione per avvocati “La settima della mediazione”, organizzata da Digies Università Mediterranea Ismed-AdrmedLab per promuovere il dialogo tra i popoli.Il contributo del primo cittadino si è inserito nel. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Scopri altri approfondimenti

? Falcomatà al panel “Voci dai conflitti” della Settimana della mediazione. #Mediazione #Conflitti #Palestina #Gaza #Giovani #Politica #Dialogo #Partecipazione #ReggioCalabria #PalazzoSanGiorgio ? https://metisonline.org/2025/10/22/falcomata-al-pane - X Vai su X

Domenica 12 ottobre il Pigneto è diventato un laboratorio a cielo aperto di immagini, voci e resistenze. Abbiamo partecipato alla Collettiva Fotografica Pigneto con il panel “Fotografia, colonialismo e conflitti ambientali” e abbiamo esposto la mostra “La Sottile Vai su Facebook

Falcomatà parla anche della guerra in Medio Oriente. E giudica il “metodo” con cui si sta contrattando per la pace - Il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto nel corso della “quattro giorni” di alta formazione per avvocati “La settima della mediazione”, organizzata da Digies Università Mediterranea Ismed – Adrmed ... Come scrive strettoweb.com