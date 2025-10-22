Al Bernabeu andrà in scena quella che negli anni è diventata "una classica del calcio europeo", come l'ha definita Xabi Alonso in conferenza stampa. Real Madrid e Juve si sfidano nella terza giornata di Champions, con i Blancos che puntano a fare bottino pieno dopo tre partite e con i bianconeri a caccia di riscatto dopo la sconfitta di Como. I padroni di casa mettono in campo tutte le stelle, mentre Tudor risponde con un 3-5-1-1 con Yildiz seconda punta. Sarà Vlahovic ad affiancarlo? . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vlahovic titolare al Bernabeu? Le probabili di Real-Juve