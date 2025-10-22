Vlahovic David o Openda? Chi giocherà da numero 9 in Real Madrid Juve | Tudor sembra orientato verso questa decisione al Bernabeu Ultimissime

Vlahovic, David o Openda? Chi ha scelto Igor Tudor come numero 9 nella trasferta del Bernabeu di Real Madrid Juve. Ultimissime. Fiducia al bomber, spazio al talento. Per la notte più difficile, quella del Santiago Bernabéu contro il Real Madrid, Igor Tudor sembra aver sciolto le riserve sull’attacco della Juventus: sarà Dusan Vlahovic a guidare il reparto, affiancato dal gioiello Kenan Yildiz. Una coppia inedita dal primo minuto, chiamata a un’impresa quasi impossibile. PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVE La scelta di Tudor: Vlahovi? titolare nel 3-5-2. Di fronte all’emergenza difensiva e alla necessità di dare una scossa a una squadra reduce da sei partite senza vittorie, il tecnico croato sembra orientato verso un cambio modulo, passando al 3-5-2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

